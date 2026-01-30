72% украинцев относятся к Трампу негативно

Две трети украинцев отрицательно относятся к президенту США Дональду Трампу.

Об этом свидетельствует опрос группы "Рейтинг", сообщает "Европейская правда".

47% респондентов имеют к президенту США скорее негативное отношение, еще 25% относятся очень негативно.

При этом положительное отношение к президенту США выразили 22% опрошенных.

Относительно лучше относятся к Трампу молодые мужчины 18-35 лет (35%).

Опрос проводился 11-14 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера. Размер выборки: 1000 респондентов.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Недавний опрос КМИС показал, что 74% украинцев считают президентство Трампа плохим для Украины.

