Країни Балтії та Німеччина посилюють співпрацю у боротьбі з дезінформацією

Країни Балтії та Німеччина підписали у четвер у Таллінні спільну декларацію, в якій домовилися співпрацювати у посиленні стійкості суспільства до дезінформації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Ця угода, яка є оновленою версією меморандуму про співпрацю, підписаного міністерствами закордонних справ чотирьох країн у 2015 році, підкреслює готовність спільними зусиллями боротися з маніпулюванням інформацією з боку ворожих держав, включаючи історичний ревізіонізм, що загрожує європейській безпеці та негативно впливає на демократії країн.

Декларацію підписали заступник міністра закордонних справ Литви Відмантас Вербіцкас, державний секретар Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Бернхард Кох, генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатас Всевіов та державний секретар Міністерства закордонних справ Латвії Анджейс Вілумсонас.

Resilience Initiative – це механізм фінансування проєктів, який підтримується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини і який за останнє десятиліття став успішною платформою для співпраці та ефективним інструментом для підвищення стійкості балтійських суспільств до ворожої інформації.

Нагадаємо, Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини хоче швидше виявляти та захищатися від прихованих гібридних атак, що контролюються з-за кордону, а відтак для цього буде створено новий центр для органів безпеки.

12 грудня речник МЗС Німеччини повідомив, що країна встановила причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератаки перед федеральними виборами, що відбулись у лютому 2025 року; у зв’язку з цим викликали на розмову посла РФ.