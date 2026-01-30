Страны Балтии и Германия усиливают сотрудничество в борьбе с дезинформацией

Страны Балтии и Германия подписали в четверг в Таллинне совместную декларацию, в которой договорились сотрудничать в укреплении устойчивости общества к дезинформации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Это соглашение, которое является обновленной версией меморандума о сотрудничестве, подписанного министерствами иностранных дел четырех стран в 2015 году, подчеркивает готовность совместными усилиями бороться с манипулированием информацией со стороны враждебных государств, включая исторический ревизионизм, который угрожает европейской безопасности и негативно влияет на демократию стран.

Декларацию подписали заместитель министра иностранных дел Литвы Видмантас Вербицкас, государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Германии Бернхард Кох, генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Йонатас Всевиов и государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвии Анджейс Вилумсонас.

Resilience Initiative – это механизм финансирования проектов, который поддерживается Федеральным министерством иностранных дел Германии и за последнее десятилетие стал успешной платформой для сотрудничества и эффективным инструментом для повышения устойчивости балтийских обществ к враждебной информации.

Напомним, Федеральное министерство внутренних дел Германии хочет быстрее выявлять и защищаться от скрытых гибридных атак, контролируемых из-за рубежа, и для этого будет создан новый центр для органов безопасности.

12 декабря представитель МИД Германии сообщил, что страна установила причастность России к масштабной кампании дезинформации и кибератаке перед федеральными выборами, состоявшимися в феврале 2025 года; в связи с этим вызвали на разговор посла РФ.