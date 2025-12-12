Німеччина викликала посла РФ через дезінформацію та кібератаки перед виборами

Німеччина заявила про причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератак перед федеральними парламентськими виборами та викликала на розмову російського посла.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Речник МЗС Німеччини повідомив, що Німеччина встановила причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератаки перед федеральними виборами, що відбулись у лютому 2025 року; у зв’язку з цим викликали на розмову посла РФ.

Він додав, що дезінформаційна кампанія з кодовою назвою "Storm-1516" мала на меті дестабілізувати ситуацію в країні.

У рамках неї поширювалися брехливі матеріали з використанням численних сайтів, замаскованих під новинні ресурси. Інформація була найчастіше спрямована проти ХДС-ХСС та "Зелених".

Серед поширюваних вигадок – відео з чоловіком, який називав себе лікарем та стверджував, ніби лідер ХДС, тоді ще очікуваний кандидат у канцлери Фрідріх Мерц, три роки тому проходив лікування через серйозні проблеми з ментальним здоров’ям. На підкріплення цього у відео наводилися фальшиві документи.

Також розганяли вигадану історію про нібито корупційний скандал на 100 млн євро за участі співлідера "Зелених", на той час віцеканцлера Роберта Габека, та українських політиків.

За кілька днів до голосування почали розганяти вигадку про втручання у документи для голосування поштою – в одному з округів Лейпцига виборцям буцімто розсилали бюлетені без "Альтернативи для Німеччини" у списку.

Раніше стало відомо, що з огляду на зростання загрози гібридних атак, особливо з боку Росії, Федеральне відомство з захисту конституції Німеччини (BfV) домагається розширення повноважень.

Військова розвідка Німеччини каже про зростання загрози шпигунства і диверсій.

Нагадаємо, у Польщі після диверсій на залізниці помітили російські вкиди в інформаційному просторі, де намагалися перекладати провину на Україну та просувати "альтернативні версії".