Глави МЗС Естонії та Литви обговорили ідею про заборону в'їзду до Шенгену воякам РФ

Міністри закордонних справ Естонії та Литви обговорили пропозицію Таллінна для ЄС щодо заборони в’їзду до Шенгенської зони учасникам бойових дій проти України.

Як пише "Європейська правда", про розмову розповів у своєму X очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна, який напередодні презентував цю ідею на зустрічі з колегами у Брюсселі.

Тсахкна зазначив, що у розмові з Кястутісом Будрісом йшлося про різні безпекові питання, у тому числі – про необхідність запобігти потраплянню до Шенгенської зони російських військових, які воювали проти України.

Just had a phone call with my good colleague, Lithuanian Foreign Minister @BudrysKestutis 🇱🇹.

We discussed current security issues, including the need to prevent Russian fighters who waged war against Ukraine 🇺🇦 from gaining access to the Schengen area.

Former fighters pose a… pic.twitter.com/J4bN14MSvT – Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 30, 2026

"Колишні бійці становлять серйозні довгострокові безпекові ризики для Європи і можуть використовуватися для диверсій, підривної діяльності, в організованій злочинності. Ми погодилися у тому, що задля безпеки європейських суспільств громадяни Росії, які воювали проти України, не повинні мати права в’їзду чи отримання дозволу на проживання у Шенгенській зоні", – зазначив Тсахкна.

Нагадаємо, 29 січня – спершу неофіційно – стало відомо, що Естонія виносить на розгляд країн-членів пропозицію про заборону в’їзду до Шенгенської зони учасникам бойових дій проти України у лавах російської армії.

Після засідання Ради ЄС із закордонних справ головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що ідея має підтримку багатьох країн і її продовжать обговорювати.