Каллас: низка країн ЄС схвалюють ідею про заборону в'їзду учасникам війни РФ проти України

Євросоюз продовжить розмірковувати над ідеєю Естонії про заборону в’їзду до Шенгенської зони для усіх, хто у лавах російської армії брав участь у війні проти України; її підтримують багато країн.

Як повідомляє Euronews, пише "Європейська правда", про це після засідання Ради ЄС із закордонних справ сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Після засідання Каллас сказала, що "багато країн-членів" висловили підтримку пропозиції Естонії, але не уточнила, які саме.

"Це явний безпековий ризик для Європи. Ми погодилися далі розглядати цю пропозицію та перевірити настрої країн-членів", – сказала вона.

Кая Каллас додала, що питання може постати досить гостро, щойно скінчиться поточна "гаряча фаза" війни, і ЄС до того часу вже повинен "мати відповіді".

Нагадаємо, 29 січня – спершу неофіційно – стало відомо, що Естонія виносить на розгляд країн-членів пропозицію про заборону в’їзду до Шенгенської зони учасникам бойових дій проти України у лавах російської армії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна наголосив, що люди з таким досвідом з великим ризиком можуть бути завербовані російськими спецслужбами і загрожують низкою безпекових проблем.