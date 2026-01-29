ЗМІ: Естонія пропонує заборонити в'їзд до ЄС російським учасникам війни проти України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в четвер на засіданні Ради з закордонних справ ЄС в Брюсселі представить пропозицію заборонити в'їзд до Шенгенської зони всім тим, хто служив у складі російської армії і брав участь у бойових діях на території України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"На розгляді Ради знаходиться нова пропозиція від Естонії, спрямована на те, щоб російські військовослужбовці, які брали участь у бойових діях в Україні, не могли в'їхати до Європейського союзу. Існує побоювання, що після досягнення миру в Україні в ЄС можуть прибути тисячі загартованих у бою людей, у багатьох з яких є кримінальне минуле", – повідомляє видання.

Видання цитує естонського дипломата, який побажав залишитися анонімним: "На сьогодні існує близько мільйона, або як мінімум сотні тисяч чоловіків, які воювали або продовжують воювати в Україні. Це величезна цифра. А що буде, якщо вони захочуть потрапити на територію Шенгену?" – запитав він.

Представник Естонії підкреслив, що в Росії рівень злочинності різко зріс через повернення з війни чоловіків, багато з яких до відправки на фронт відбували покарання у в'язниці і були амністовані за участь у бойових діях.

Естонські дипломати також зазначили журналістам перед зустріччю міністрів, що після початку повномасштабної війни Росії проти України кількість туристичних віз для російських громадян скоротилася, проте минулого року вона знову зросла і досягла 500 тисяч – майже вдвічі більше, ніж у 2024 році. При цьому 80% віз були видані Францією, Італією, Грецією та Іспанією, які зацікавлені в доходах від російських туристів.

Естонія вважає, що крім морального аспекту це також питання безпеки: якщо серед російських туристів у Шенгенській зоні опиняться тисячі колишніх російських солдатів, які брали участь у боях в Україні і мають досвід вбивств, поводження зі зброєю та вибуховими речовинами, це створить пряму загрозу для європейських країн.

Такі люди можуть стати зручним ресурсом для російських спецслужб, які як і раніше прагнуть дестабілізувати суспільства європейських країн через акти насильства і диверсії.

"Ми зобов'язані захищати безпеку наших громадян і суспільства. У військовослужбовців з бойовим досвідом, серед яких є направлені на фронт з в'язниць особи з антиєвропейськими поглядами, немає місця у вільній Європі", – заявив Тсахкна.

Естонські дипломати також зазначили, що введення заборони на видачу віз повинен мати превентивний характер і змусити російських громадян задуматися, чи хочуть вони брати участь у війні в Україні, якщо знають, що це позбавить їх можливості отримати візу в Європу.

Чинний Шенгенський візовий кодекс не вимагає від заявників вказувати, чи служили вони в російській армії і чи брали участь у бойових діях в Україні, тому не можна виключати можливість видачі віз таким особам.

Естонія, яка нещодавно ввела заборону на в'їзд для 261 росіянина, що воював в Україні, визнає, що такі обмеження потрібні для десятків, якщо не сотень тисяч російських громадян. Для цього необхідно змінити візові правила, що може ініціювати тільки Європейська комісія за погодженням з Радою ЄС.

Євросоюз 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Ним запроваджувався новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у ЄС з тримісячним перехідним періодом.

Чехія пропонувала включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року.