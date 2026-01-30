Укр Рус Eng

Главы МИД Эстонии и Литвы обсудили идею о запрете въезда в Шенген солдатам РФ

Новости — Пятница, 30 января 2026, 16:30 — Мария Емец

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы обсудили предложение Таллинна для ЕС о запрете въезда в Шенгенскую зону участникам боевых действий против Украины.

Как пишет "Европейская правда", о разговоре рассказал в своем X глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, который накануне представил эту идею на встрече с коллегами в Брюсселе.

Тсахкна отметил, что в беседе с Кястутисом Будрисом речь шла о различных вопросах безопасности, в том числе – о необходимости предотвратить попадание в Шенгенскую зону российских военных, воевавших против Украины.

"Бывшие боевики представляют серьезную долгосрочную угрозу безопасности Европы и могут использоваться для диверсий, подрывной деятельности, в организованной преступности. Мы согласились с тем, что в целях безопасности европейских обществ граждане России, воевавшие против Украины, не должны иметь права въезда или получения вида на жительство в Шенгенской зоне", – отметил Тсахкна.

Напомним, 29 января – сначала неофициально – стало известно, что Эстония выносит на рассмотрение стран-членов предложение о запрете въезда в Шенгенскую зону участникам боевых действий против Украины в рядах российской армии.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что идея находит поддержку многих стран и ее продолжат обсуждать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Литва Война с РФ
Реклама: