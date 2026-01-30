Главы МИД Эстонии и Литвы обсудили идею о запрете въезда в Шенген солдатам РФ

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы обсудили предложение Таллинна для ЕС о запрете въезда в Шенгенскую зону участникам боевых действий против Украины.

Как пишет "Европейская правда", о разговоре рассказал в своем X глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, который накануне представил эту идею на встрече с коллегами в Брюсселе.

Тсахкна отметил, что в беседе с Кястутисом Будрисом речь шла о различных вопросах безопасности, в том числе – о необходимости предотвратить попадание в Шенгенскую зону российских военных, воевавших против Украины.

Just had a phone call with my good colleague, Lithuanian Foreign Minister @BudrysKestutis 🇱🇹.

We discussed current security issues, including the need to prevent Russian fighters who waged war against Ukraine 🇺🇦 from gaining access to the Schengen area.

Former fighters pose a… pic.twitter.com/J4bN14MSvT – Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 30, 2026

"Бывшие боевики представляют серьезную долгосрочную угрозу безопасности Европы и могут использоваться для диверсий, подрывной деятельности, в организованной преступности. Мы согласились с тем, что в целях безопасности европейских обществ граждане России, воевавшие против Украины, не должны иметь права въезда или получения вида на жительство в Шенгенской зоне", – отметил Тсахкна.

Напомним, 29 января – сначала неофициально – стало известно, что Эстония выносит на рассмотрение стран-членов предложение о запрете въезда в Шенгенскую зону участникам боевых действий против Украины в рядах российской армии.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что идея находит поддержку многих стран и ее продолжат обсуждать.