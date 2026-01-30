У Німеччині остаточно схвалили прискорення військових закупівель

Бундесрат (Федеральна рада, верхня палата німецького парламенту) схвалила новий закон про прискорення закупівель для Збройних сил Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Верхня палата парламенту підтримала вже прийнятий Бундестагом закон, який має на меті значно спростити та скоротити процедури затвердження та проведення тендерів.

Мета полягає в тому, щоб Збройні сили Німеччини могли швидше отримувати необхідне обладнання з огляду на зростаючі загрози безпеці.

Федеральний уряд прямо посилається на Росію, яку він описує як "найбільшу і найневідкладнішу загрозу безпеці" в євроатлантичному регіоні.

У майбутньому державні контракти мають укладатися швидше, військово важливі об'єкти мають будуватися легше, а інтереси безпеки мають враховуватися більшою мірою.

Крім того, закон передбачає тіснішу співпрацю в галузі закупівель в рамках ЄС та з державами-партнерами.

Раніше повідомляли, що Німеччина планує здійснити оборонні закупівлі на 377 млрд євро у наземній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах.

Навесні коаліція в Німеччині погодила багатомільярдний пакет для оборони й інфраструктури шляхом збільшення запозичень.

У минулі роки Бундесвер потерпав від нестачі техніки в усіх родах військ та дефіциту боєприпасів на десятки мільярдів євро.