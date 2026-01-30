В Германии окончательно одобрили ускорение военных закупок

Бундесрат (Федеральный совет, верхняя палата немецкого парламента) одобрил новый закон об ускорении закупок для Вооруженных сил Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Верхняя палата парламента поддержала уже принятый Бундестагом закон, цель которого – значительно упростить и сократить процедуры утверждения и проведения тендеров.

Цель состоит в том, чтобы Вооруженные силы Германии могли быстрее получать необходимое оборудование, учитывая растущие угрозы безопасности.

Федеральное правительство прямо ссылается на Россию, которую оно описывает как "самую большую и неотложную угрозу безопасности" в евроатлантическом регионе.

В будущем государственные контракты должны заключаться быстрее, важные военные объекты должны строиться легче, а интересы безопасности нужно учитывать в большей степени.

Кроме того, закон предусматривает более тесное сотрудничество в области закупок в рамках ЕС и с государствами-партнерами.

Ранее сообщалось, что Германия планирует осуществить оборонные закупки на 377 млрд евро в наземной, воздушной, морской, космической и киберсферах.

Весной коалиция в Германии согласовала многомиллиардный пакет для обороны и инфраструктуры путем увеличения заимствований.

В прошлые годы Бундесвер страдал от нехватки техники во всех родах войск и дефицита боеприпасов на десятки миллиардов евро.