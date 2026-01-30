Майбутній прем'єр Нідерландів каже, що ще не час розмовляти з Путіним

Майбутній прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у п'ятницю виключив переговори з Росією щодо війни в Україні, представивши нову програму уряду, що включає тверду підтримку України.

Про це він сказав в інтерв'ю AFP після опублікування свого програмного маніфесту, передає "Європейська правда".

Політик заявив, що не буде вести переговори з Москвою, оскільки наразі "немає ознак" того, що Росія хоче закінчити війну в Україні.

"І доки триває агресія, ми продовжуватимемо підтримувати український народ", – сказав він.

У 79-сторінковій програмі, розробленій після тижневих напружених переговорів між Єттеном і двома його коаліційними партнерами, запевняється, що Нідерланди не припинятимуть підтримку Києва.

"Боротьба в Україні стосується безпеки всієї Європи", – йдеться в документі під назвою "Приступаємо до роботи".

"Тому ми продовжуємо надавати багаторічну фінансову та військову підтримку і будемо й надалі виступати за використання заморожених російських активів", – йдеться в маніфесті.

Новий уряд також пообіцяв закріпити в законі мінімальний рівень витрат на оборону в розмірі 3,5% від ВВП, на якому наполягає президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, переможцем виборів у Нідерландах офіційно оголосили ліберальну D66. Однак парламент є дуже роздробленим і зараз складається з 15 фракцій.

Раніше цього тижня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволить їм сформувати уряд меншості, що є нетиповим для цієї країни.

