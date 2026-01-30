Будущий премьер Нидерландов говорит, что еще не время разговаривать с Путиным

Будущий премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в пятницу исключил переговоры с Россией по поводу войны в Украине, представив новую программу правительства, которая включает твердую поддержку Украины.

Об этом он сказал в интервью AFP после публикации своего программного манифеста, передает "Европейская правда".

Политик заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, поскольку пока "нет признаков" того, что Россия хочет закончить войну в Украине.

"И пока продолжается агрессия, мы будем продолжать поддерживать украинский народ", – сказал он.

В 79-страничной программе, разработанной после недельных напряженных переговоров между Йеттеном и двумя его коалиционными партнерами, заверяют, что Нидерланды не прекратят поддержку Киева.

"Борьба в Украине касается безопасности всей Европы", – говорится в документе под названием "Приступаем к работе".

"Поэтому мы продолжаем оказывать многолетнюю финансовую и военную поддержку и будем и в дальнейшем выступать за использование замороженных российских активов", – говорится в манифесте.

Новое правительство также пообещало закрепить в законе минимальный уровень расходов на оборону в размере 3,5% от ВВП, на чем настаивает президент США Дональд Трамп.

Напомним, победителем выборов в Нидерландах официально объявили либеральную D66. Однако парламент очень раздроблен и сейчас состоит из 15 фракций.

Ранее на этой неделе лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволит им сформировать правительство меньшинства, что является нетипичным для этой страны.

