Міністри оборони країн Балтії домовилися про спільний простір військової мобільності

Міністри оборони країн Балтії підписали в Таллінні угоду про створення спільного військового простору мобільності.

Про це повідомило в п'ятницю Міністерство національної оборони Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Підписана сьогодні Угода про Балтійський регіональний простір військової мобільності означає, що в разі необхідності литовська військова техніка зможе вільно переміщатися для захисту Риги, естонська артилерія – для підтримки Вільнюса, латвійські війська – для зміцнення Таллінна, і навпаки", – заявив міністр національної оборони Робертас Каунас.

"Під час кризи кожна година має значення – бюрократичні перешкоди не можуть уповільнити нашу оборону. Балтійські країни більше ніколи не будуть чиїмось тилом. Ми є господарями східного флангу НАТО і серйозно ставимося до реалізації оборонних планів НАТО", – підкреслив він.

Проєкт зони військової мобільності був започаткований у 2023 році під координацією НАТО. Його мета – забезпечити безперебійне та безперешкодне переміщення військових сил. Довгостроковою метою цього проєкту є створення єдиної загальноєвропейської зони військової мобільності.

Під час зустрічей також обговорювався стан регіональних проєктів – "Балтійської лінії оборони" та "Охоронця східного флангу".

Балтійські країни прагнуть забезпечити фінансування ЄС для реалізації цих проєктів, які посилюють протимобільність та можливості оборони кордонів.

Також ведеться співпраця з Польщею в рамках програми "Східний щит" для забезпечення взаємної цілісності проєктів та ефективної реалізації оборонних планів НАТО.

У ЄС 19 листопада презентували проєкт "військового Шенгену" для швидкого переміщення військ по території Європи.

Перед тим вісім європейських країн підписали протокол про наміри щодо забезпечення військової мобільності.

