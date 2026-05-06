Сікорський: ми можемо пробачити Фіцо візит до Москви, якщо він допоможе Україні
Можна пробачити словацькому прем’єрові Роберту Фіцо візит до Росії, якщо він скасує блокування допомоги Україні".
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.
Міністр закордонних справ Польщі бачить позитивні зміни у ставленні прем’єр-міністра Словаччини до Києва та сподівається на початок нового етапу у відносинах країн "Вишеградської четвірки".
"Кілька днів тому я прочитав інтерв’ю з прем’єр-міністром Фіцо. Він справді висловлювався дуже позитивно. Якщо він скасує блокування допомоги Україні, але при цьому поїде до Росії, можливо, ми зможемо йому пробачити", – сказав Сікорський на конференції з питань безпеки Defence24 Days у Варшаві.
Глава польської дипломатії очікує, що новий угорський уряд також може скасувати блокування допомоги Україні, і нагадав про вже затверджений кредит у розмірі 90 мільярдів євро.
Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не братиме участі у військовому параді.
Фіцо нещодавно заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.