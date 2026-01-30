Министры обороны стран Балтии договорились о совместном пространстве военной мобильности

Министры обороны стран Балтии подписали в Таллинне соглашение о создании совместного военного пространства мобильности.

Об этом сообщило в пятницу Министерство национальной обороны Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Подписанное сегодня Соглашение о Балтийском региональном пространстве военной мобильности означает, что в случае необходимости литовская военная техника сможет свободно перемещаться для защиты Риги, эстонская артиллерия – для поддержки Вильнюса, латвийские войска – для укрепления Таллинна, и наоборот", – заявил министр национальной обороны Робертас Каунас.

"Во время кризиса каждый час имеет значение – бюрократические препятствия не могут замедлить нашу оборону. Балтийские страны больше никогда не будут чьим-то тылом. Мы являемся хозяевами восточного фланга НАТО и серьезно относимся к реализации оборонных планов НАТО", – подчеркнул он.

Проект зоны военной мобильности был начат в 2023 году под координацией НАТО. Его цель – обеспечить бесперебойное и беспрепятственное перемещение военных сил. Долгосрочной целью этого проекта является создание единой общеевропейской зоны военной мобильности.

Во время встреч также обсуждалось состояние региональных проектов – "Балтийской линии обороны" и "Стража восточного фланга".

Балтийские страны стремятся обеспечить финансирование ЕС для реализации этих проектов, которые усиливают противомобильность и возможности обороны границ.

Также ведется сотрудничество с Польшей в рамках программы "Восточный щит" для обеспечения взаимной целостности проектов и эффективной реализации оборонных планов НАТО.

В ЕС 19 ноября представили проект "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск по территории Европы.

Перед этим восемь европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности.

Читайте подробно о том, как Евросоюз собрался усиливать оборону и какое место в ней займет Украина.