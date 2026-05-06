Макрон закликав США та Іран зняти блокаду Ормузької протоки

Президент Франції Емманюель Макрон у розмові з іранським колегою Масудом Пезешкіаном закликав Іран та США до безумовного скасування блокади Ормузької протоки.

Про це, як пише "Європейська правда", Макрон повідомив на платформі X.

У телефонній розмові з іранським президентом лідер Франції висловив занепокоєння через ескалацію конфлікту та засудив удари Тегерану по цивільній інфраструктурі Об’єднаних Арабських Еміратів та кільком суднам.

Макрон закликав усі сторони конфлікту повернутися до режиму повної свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Він додав, що цьому готова посприяти багатонаціональна оборонна місія, яку організували Франція та Велика Британія.

"Я закликав президента Ірану скористатися цією нагодою і маю намір обговорити це питання з президентом Трампом. Повернення спокою в Перській затоці сприятиме просуванню переговорів щодо ядерної програми, балістичних ракет та регіональної ситуації", – повідомив Макрон.

У середу Міністерство оборони Франції оголосило про відправку авіаносця "Шарль де Голль" до Червоного моря та Аденської затоки з метою підготовки до майбутньої місії з відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Також ЗМІ повідомили, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

Водночас в Ірані заявили, що вивчають американський меморандум про взаєморозуміння та згодом передадуть свою відповідь через пакистанських посередників.