ЗМІ: міністр оборони Чехії скасував візит начальника генштабу до США через літаки для України

Міністр оборони Чехії Яромир Зуна нібито скасував вже запланований візит до США начальника Генштабу Карела Ржегки через те, що він висловлювався на користь передачі Україні літаків L-159 для використання як "мисливців на Шахеди".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє чеське Respekt, пише "Європейська правда".

Співрозмовник з високою посадою у Міноборони Чехії анонімно поділився, що міністр оборони нібито скасував запланований візит Ржегки до США – у помсту за те, що він не підтримав публічну позицію уряду щодо неможливості передати Україні чотири літаки L-159.

Ржегка нещодавно публічно заперечив заяви міністра про те, що армія не погоджується на передачу літаків. Зокрема, він сказав, що продаж літаків "не поставив би під загрозу обороноздатність Чехії, виконання завдань армії чи навчальний процес".

І міністр оборони, і генерал відмовилися від коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, питання передачі Україні літаків L-159 стало "заручником" гострого конфлікту між урядом, передусім коаліційною партією "Автомобілісти за себе", та президентом Петром Павелом – через небажання останнього призначати до складу уряду скандального лідера "Автомобілістів" Філіпа Турека.

