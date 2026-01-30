СМИ: министр обороны Чехии отменил визит начальника генштаба в США из-за самолетов для Украины

Министр обороны Чехии Яромир Зуна якобы отменил уже запланированный визит в США начальника Генштаба Карела Ржегки из-за того, что он высказывался в пользу передачи Украине самолетов L-159 для использования в качестве "охотников на Шахеды".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает чешское Respekt, пишет "Европейская правда".

Собеседник с высокой должностью в Минобороны Чехии анонимно поделился, что министр обороны якобы отменил запланированный визит Ржегки в США – в отместку за то, что он не поддержал публичную позицию правительства о невозможности передать Украине четыре самолета L-159.

Ржегка недавно публично опроверг заявления министра о том, что армия не соглашается на передачу самолетов. В частности, он сказал, что продажа самолетов "не поставила бы под угрозу обороноспособность Чехии, выполнение задач армии или учебный процесс".

И министр обороны, и генерал отказались от комментариев по этому поводу.

Напомним, вопрос передачи Украине самолетов L-159 стал "заложником" острого конфликта между правительством, прежде всего коалиционной партией "Автомобилисты за себя", и президентом Петром Павелом – из-за нежелания последнего назначать в состав правительства скандального лидера "Автомобилистов" Филиппа Турека.

