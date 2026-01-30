Єврокомісія почала провадження щодо Словаччини через атаки Фіцо на верховенство права

Європейська комісія в п'ятницю оголосила про розслідування щодо Словаччини через ліквідацію її бюро захисту інформаторів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У своєму останньому спорі з Братиславою щодо верховенства права виконавчий орган ЄС розкритикував лідера лівих популістів Роберта Фіцо за спробу замінити бюро новою інституцією, керівництво якої призначатиметься політично.

"Комісія вважає, що цей закон порушує правила ЄС", – йдеться в офіційній записці ЄК.

Крок Брюсселя зроблено на тлі сильного тиску з боку законодавців та НУО, які вимагають вжити заходів проти репресій Фіцо проти незалежних інституцій та підозр у шахрайстві з використанням сільськогосподарських фондів ЄС.

Зузана Длугошова, голова бюро захисту інформаторів, заявила, що неодноразово попереджала словацьких посадовців про те, що ці плани суперечать законодавству ЄС.

"Якби врахували думку експертів, Словаччина могла б уникнути процедури порушення ЄС. Проте ми вважаємо, що сам цей процес може сприяти більш професійній і змістовній дискусії про те, як слід правильно організувати захист інформаторів у Словаччині", – сказала Длугошова.

Брюссель дав Братиславі місяць на відповідь на свої запити, перш ніж вжити подальших заходів, які потенційно можуть включати скорочення виплат ЄС Словаччині після багатоетапного процесу.

З моменту повернення до влади в 2023 році на четвертий термін партія Фіцо вжила заходів для ліквідації антикорупційних інституцій, зокрема скасувала Спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними корупційними справами, та розформувала NAKA, елітний поліцейський підрозділ, завданням якого була боротьба з організованою злочинністю.

У листопаді Європейська комісія вирішила розпочати процедуру порушення щодо Словаччини у зв'язку з затвердженням нею неоднозначних поправок до Конституції.

Свої застереження щодо таких змін раніше висловила Венеційська комісія Ради Європи.