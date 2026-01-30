Еврокомиссия начала производство в отношении Словакии из-за атак Фицо на верховенство права

Европейская комиссия в пятницу объявила о расследовании в отношении Словакии из-за ликвидации ее бюро защиты информаторов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В своем последнем споре с Братиславой по поводу верховенства права исполнительный орган ЕС раскритиковал лидера левых популистов Роберта Фицо за попытку заменить бюро новым учреждением, руководство которого будет назначаться политически.

"Комиссия считает, что этот закон нарушает правила ЕС", – говорится в официальной записке ЕК.

Шаг Брюсселя сделан на фоне сильного давления со стороны законодателей и НПО, которые требуют принять меры против репрессий Фицо против независимых институтов и подозрений в мошенничестве с использованием сельскохозяйственных фондов ЕС.

Зузана Длугошова, глава бюро защиты информаторов, заявила, что неоднократно предупреждала словацких чиновников о том, что эти планы противоречат законодательству ЕС.

"Если бы учли мнение экспертов, Словакия могла бы избежать процедуры нарушения ЕС. Однако мы считаем, что сам этот процесс может способствовать более профессиональной и содержательной дискуссии о том, как следует правильно организовать защиту информаторов в Словакии", – сказала Длугошова.

Брюссель дал Братиславе месяц на ответ на свои запросы, прежде чем принять дальнейшие меры, которые потенциально могут включать сокращение выплат ЕС Словакии после многоэтапного процесса.

С момента возвращения к власти в 2023 году на четвертый срок партия Фицо приняла меры для ликвидации антикоррупционных институтов, в частности отменила Специальную прокуратуру, которая занималась громкими коррупционными делами, и расформировала NAKA, элитное полицейское подразделение, задачей которого была борьба с организованной преступностью.

В ноябре Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок к Конституции.

Свои оговорки относительно таких изменений ранее высказала Венецианская комиссия Совета Европы.