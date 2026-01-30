Укр Рус Eng

Під Лондоном порушився рух поїздів через пожежу поблизу колій

Новини — П'ятниця, 30 січня 2026, 19:51 — Марія Ємець

Масштабна пожежа, що спалахнула у будівлі поблизу залізниці на півночі Лондона, призвела до значних перебоїв у залізничному русі.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда". 

Пожежа спалахнула ще вранці у комерційному приміщенні поблизу колій залізниці, що прямують від однієї з ключових станцій столиці Лондон-Юстон. На ліквідацію викликали близько 70 пожежників, а робота на місці подій потребувала часткового перекриття руху. 

Четверо залізничних операторів попередили, що з їхніми рейсами можливі затримки або скасування.

За початковими прогнозами, проблеми із залізничним рухом мали скінчитись до 15 години – але з часом цей термін зміщували на все пізніший час. 

У підсумку стало зрозуміло, що перебої з поїздами продовжаться також у вечірню годину пік і вплинуть на плани людей, які роз’їжджаються з Лондона наприкінці робочого тижня.

Пожежа виникла на першому поверсі чотирьохповерхового комерційного приміщення на Regent's Park Road, він практично знищений. Пошкоджена також покрівся прилеглої будівлі. Серед людей постраждалих немає. 

А у Німеччині очікують зупинку приміського транспорту 2 лютого через страйк комунальників.

Нагадаємо, Іспанія знизила швидкість на популярному залізничному маршруті через дефект колії – на тлі підвищеної пильності після однієї з найгірших залізничних аварій, де загинули 45 людей. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія інциденти
Реклама: