У Німеччині очікують зупинку приміського транспорту через страйк комунальників

Німецькі автобусні та приміські залізничні перевезення, ймовірно, зупинять свою роботу по всій країні у понеділок, 2 лютого, оскільки профспілки оголосили загальнонаціональний страйк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Об’єднана профспілка працівників послуг Німеччини Verdi закликала до загальнонаціонального страйку через рівень заробітної плати серед комунальників.

Профспілка також наполягає на покращенні умов праці в місцевому громадському транспорті, таких як скорочення робочого часу, довші перерви та краща оплата нічних та вихідних змін.

Очікується, що протест розтягнеться до вівторка. А у Кельні страйк проведуть і у середу, 4 лютого.

До протестів долучаться близько 100 тисяч працівників.

"Можна з упевненістю припустити, що громадський транспорт у постраждалих транспортних системах зупиниться", – йдеться у заяві профспілки Verdi.

Нагадаємо, минулого тижня Іспанська профспілка машиністів залізничного транспорту Semaf оголосила страйк, вимагаючи гарантій безпеки та надійності мережі після двох великих аварій, внаслідок яких загинули багато людей, у тому числі три машиністи.

27 січня у Греції відбувся страйк через пожежу на фабриці у місті Трикала, в результаті якої загинули п'ятеро робітників.