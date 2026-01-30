Под Лондоном нарушилось движение поездов из-за пожара вблизи путей

Масштабный пожар, вспыхнувший в здании вблизи железной дороги на севере Лондона, привел к значительным перебоям в железнодорожном движении.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул еще утром в коммерческом помещении вблизи путей железной дороги, следующих от одной из ключевых станций столицы Лондон-Юстон. На ликвидацию вызвали около 70 пожарных, а работа на месте событий требовала частичного перекрытия движения.

Четверо железнодорожных операторов предупредили, что с их рейсами возможны задержки или отмены.

По первоначальным прогнозам, проблемы с железнодорожным движением должны были закончиться до 15 часов – но со временем этот срок смещали на все более позднее время.

В итоге стало понятно, что перебои с поездами продолжатся также в вечерний час пик и повлияют на планы людей, которые разъезжаются из Лондона в конце рабочей недели.

Пожар возник на первом этаже четырехэтажного коммерческого помещения на Regent's Park Road, он практически уничтожен. Повреждена также кровля прилегающего здания. Среди людей пострадавших нет.

А в Германии ожидают остановку пригородного транспорта 2 февраля из-за забастовки коммунальщиков.

Напомним, Испания снизила скорость на популярном железнодорожном маршруте из-за дефекта пути – на фоне повышенной бдительности после одной из худших железнодорожных аварий, где погибли 45 человек.