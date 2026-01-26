Іспанія різко знизила швидкість на популярному залізничному маршруті через тріщину 

Іспанія тимчасово знизила ліміт швидкості на ділянці високошвидкісної залізничної магістралі між Мадридом і Барселоною після виявлення дефекту на колії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Міністр транспорту Оскар Пуенте повідомив, що в неділю ввечері було виявлено тріщину на колії за 110 км на захід від Барселони в регіоні Каталонія.

Це сталося лише за кілька днів після зіткнення високошвидкісних потягів на півдні Іспанії, внаслідок якого загинуло 45 осіб, та на тлі серйозних перебоїв у роботі місцевого залізничного сполучення на північному сході країни.

У Міністерстві транспорту заявили, що несправність на лінії не становить небезпеки для потягів, які нею курсують, тому рух на ділянці продовжуватиметься.

Це останнє і найбільш радикальне з кількох знижень швидкості на високошвидкісних лініях за останні дні, що послідували за аварією в Адамусі.

Обмеження швидкості на ураженій ділянці колії становитиме 80 км/год до подальшого повідомлення. Зазвичай високошвидкісні потяги між Мадридом і Барселоною, одним із найбільш завантажених маршрутів далекого сполучення в Іспанії, розвивають швидкість до 300 км/год.

Минулого тижня ліміт на кількох ділянках лінії Мадрид-Барселона вже тимчасово знижували до 230 км/год після того, як машиністи повідомляли про вібрації або інші аномалії на маршруті. Після технічних перевірок швидкість було відновлено до 300 км/год.

Також на деяких ділянках лінії Мадрид-Валенсія швидкість тимчасово обмежували до 160 км/год та 200 км/год.

Нагадаємо,18 січня в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку.

Жертвами аварії стали 45 людей.

Розслідування показало, що причиною катастрофи могли стати тріщини у рейках.