Литва вручила Росії ноту протесту через останні удари по Україні

Литва передала посольству РФ у Вільнюсі ноту протесту у зв’язку з останніми ударами Росії по Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили в X Міністерства закордонних справ Литви.

У литовському МЗС зазначили, що цей тиждень знову супроводжувався російським терором проти України – нагадавши про удар "Герберами" по пасажирському потягу на Харківщині з 5 загиблими, пошкодження місця з переліку культурної спадщини ЮНЕСКО (вочевидь, йдеться про об’єкти Києво-Печерської лаври), удари по житловій забудові та критичній інфраструктурі.

A week of Russian terror in 🇺🇦: strikes on a passenger train, UNESCO site, homes & critical infrastructure. Civilians are not 'targets' – attacking them is a war crime. Today we delivered a protest note to the Russian Embassy in Vilnius. The civilized world must not look away. pic.twitter.com/GYhzdYWNgM – Lithuania MFA 🇱🇹 | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) January 30, 2026

"Цивільні не можуть бути цілями, удари по цивільних – це воєнні злочини. Сьогодні ми передали ноту протесту посольству Росії у Вільнюсі. Цивілізований світ не має закривати на це очі", – заявили в МЗС Литви.

Також 30 січня стало відомо про лист міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса до прокурорів Міжнародного кримінального суду щодо нових ордерів проти російських посадовців у зв’язку із системним нищенням енергетичної інфраструктури України.

Два дні тому Литва вручила ноту протесту Білорусі – через чергові метеозонди над аеропортом Вільнюса, що змусили призупиняти його роботу.