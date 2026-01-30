Укр Рус Eng

Литва вручила Росії ноту протесту через останні удари по Україні

Новини — П'ятниця, 30 січня 2026, 20:12 — Марія Ємець

Литва передала посольству РФ у Вільнюсі ноту протесту у зв’язку з останніми ударами Росії по Україні. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили в X Міністерства закордонних справ Литви. 

У литовському МЗС зазначили, що цей тиждень знову супроводжувався російським терором проти України – нагадавши про удар "Герберами" по пасажирському потягу на Харківщині з 5 загиблими, пошкодження місця з переліку культурної спадщини ЮНЕСКО (вочевидь, йдеться про об’єкти Києво-Печерської лаври), удари по житловій забудові та критичній інфраструктурі. 

"Цивільні не можуть бути цілями, удари по цивільних – це воєнні злочини. Сьогодні ми передали ноту протесту посольству Росії у Вільнюсі. Цивілізований світ не має закривати на це очі", – заявили в МЗС Литви.  

Також 30 січня стало відомо про лист міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса до прокурорів Міжнародного кримінального суду щодо нових ордерів проти російських посадовців у зв’язку із системним нищенням енергетичної інфраструктури України.

Два дні тому Литва вручила ноту протесту Білорусі – через чергові метеозонди над аеропортом Вільнюса, що змусили призупиняти його роботу. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Війна з РФ
Реклама: