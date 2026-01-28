Литва вручила Білорусі ноту протесту через метеозонди над аеропортом Вільнюса

Литва вручила тимчасовому повіреному Білорусі ноту протесту у зв’язку з черговою появою у повітряному просторі країни метеозондів з Білорусі, через які довелось закривати аеропорт Вільнюса.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У Міністерстві закордонних справ Литви вручили ноту тимчасовому повіреному Білорусі, де висловили протест щодо появи чергових метеокуль з контрабандою у повітряному просторі Литви ввечері у вівторок.

В МЗС наголосили, що такі повторювані інциденти створюють безпекові загрози і є порушенням міжнародного права.

Литва вимагає від Мінська припинити порушення повітряного простору та "виконувати свої міжнародні зобов’язання із забезпечення контролю за своїм повітряним простором і державним кордоном".

Також наголосили, що якщо такі інциденти будуть повторюватися знову, Литва залишає за собою право поновити обмеження на кордоні чи вжити інших заходів.

Як повідомляли, увечері 27 січня до Литви з Білорусі знову залетіли метеокулі з контрабандою; Литва організувала їхнє перехоплення. Це призвело до кількох поспіль пауз у роботі аеропорту Вільнюса, що вплинуло на плани 1700 пасажирів.

На початку грудня інциденти з такими метеозондами стали майже регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.

Ситуація покращилась після візиту до Білорусі спецпосланця президента США Джона Коула. Він заявив, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити нальоти метеозондів.