Литва вручила России ноту протеста из-за последних ударов по Украине

Литва передала посольству РФ в Вильнюсе ноту протеста в связи с последними ударами России по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в X Министерства иностранных дел Литвы.

В литовском МИД отметили, что эта неделя снова сопровождалась российским террором против Украины – напомнив об ударе "Герберами" по пассажирскому поезду на Харьковщине с 5 погибшими, повреждение места из перечня культурного наследия ЮНЕСКО (очевидно, речь идет об объектах Киево-Печерской лавры), удары по жилой застройке и критической инфраструктуре.

A week of Russian terror in 🇺🇦: strikes on a passenger train, UNESCO site, homes & critical infrastructure. Civilians are not 'targets' – attacking them is a war crime. Today we delivered a protest note to the Russian Embassy in Vilnius. The civilized world must not look away. pic.twitter.com/GYhzdYWNgM – Lithuania MFA 🇱🇹 | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) January 30, 2026

"Гражданские не могут быть целями, удары по гражданским – это военные преступления. Сегодня мы передали ноту протеста посольству России в Вильнюсе. Цивилизованный мир не должен закрывать на это глаза", – заявили в МИД Литвы.

Также 30 января стало известно о письме министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса к прокурорам Международного уголовного суда относительно новых ордеров против российских чиновников в связи с системным уничтожением энергетической инфраструктуры Украины.

Два дня назад Литва вручила ноту протеста Беларуси – из-за очередных метеозондов над аэропортом Вильнюса, которые заставили приостанавливать его работу.