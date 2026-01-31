ЗМІ: ЄС може замінити цінову стелю на нафту РФ повною забороною морських перевезень

Європейський Союз розглядає пропозицію замінити обмеження цін на російську нафту забороною на морські послуги в рамках свого 20-го пакета санкцій, спрямованих проти Росії.

Про це стало відомо Bloomberg від поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами осіб, обізнаних з ходом обговорень, якщо цей крок підтримають країни-члени ЄС, європейським компаніям може бути заборонено надавати такі послуги страхування та транспортування, які необхідні для перевезення російської нафти, незалежно від ціни на цей товар.

Співрозмовники стверджують: такий крок значно посилить обмеження, накладені на російську нафту, і полегшить застосування санкцій. Варто зауважити, що наразі перевезення дозволені, якщо нафта купується нижче встановленої "стелі".

Ціновий ліміт на російську сиру нафту наразі встановлений на рівні $44,10 за барель з 1 лютого. Механізм встановлення ціни, який переглядається кожні шість місяців, розроблений таким чином, що ціновий поріг на 15% нижчий за середню ринкову ціну на нафту марки Urals.

Також, за словами співрозмовників, запропонований пакет передбачатиме нові торговельні обмеження для більшої кількості компаній, товарів, необхідних Росії для виробництва зброї, та обмеження імпорту деяких російських металів.

Як писала "ЄвроПравда", наступного тижня Єврокомісія очікувано оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Його планують ухвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що з Європи надходять "хороші сигнали" про готовність європейських держав далі тиснути на Росію для завершення війни.