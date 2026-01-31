СМИ: ЕС может заменить ценовой потолок на нефть РФ полным запретом морских перевозок

Европейский Союз рассматривает предложение заменить ограничения цен на российскую нефть запретом на морские услуги в рамках своего 20-го пакета санкций, направленных против России.

Об этом стало известно Bloomberg от информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

По словам лиц, осведомленных о ходе обсуждений, если этот шаг поддержат страны-члены ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги страхования и транспортировки, которые необходимы для перевозки российской нефти, независимо от цены на этот товар.

Собеседники утверждают: такой шаг значительно усилит ограничения, наложенные на российскую нефть, и облегчит применение санкций. Стоит заметить, что в настоящее время перевозки разрешены, если нефть покупается ниже установленного "потолка".

Ценовой лимит на российскую сырую нефть в настоящее время установлен на уровне $44,10 за баррель с 1 февраля. Механизм установления цены, который пересматривается каждые шесть месяцев, разработан таким образом, что ценовой порог на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals.

Также, по словам собеседников, предложенный пакет будет предусматривать новые торговые ограничения для большего количества компаний, товаров, необходимых России для производства оружия, и ограничение импорта некоторых российских металлов.

Как писала "ЕвроПравда", на следующей неделе Еврокомиссия ожидаемо обнародует предложение по новому, 20-му пакету санкций ЕС против России. Его планируют принять к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что из Европы поступают "хорошие сигналы" о готовности европейских государств продолжать оказывать давление на Россию для завершения войны.