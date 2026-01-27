Зеленський розповів про "хороші сигнали" з Європи щодо тиску на Росію

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Європи надходять "хороші сигнали" про готовність європейських держав далі тиснути на Росію для завершення війни.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, всі розуміють, що це російська війна, і "відповідальність також російська, щоб війну закінчити".

"І тиск на Росію має бути. Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора", – заявив глава держави.

За його словами, важливо, аби був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії та на всю інфраструктуру російського експорту нафти.

"Це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше. Вже бачимо колосальні нові проблеми в агресора з федеральним бюджетом, також з інфляцією, з економічними показниками. Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 грудня продовжила економічні санкції проти Росії ще на шість місяців: вони діятимуть до 31 липня 2026 року.

ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.