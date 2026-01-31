У Литві виявили партію контрабанди, яку відправили з Білорусі на метеозондах

У Литві у суботу, 31 січня, виявили нову контрабандну партію сигарет, яка прибула на територію країни з Білорусі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Вранці в районі міста Ігналіна були виявлені партії сигарет, що транспортувалися на повітряних кулях з Білорусі. Цього разу контрабандисти спробували збільшити вантажність, прикріпивши більше куль.

"Вони були виявлені в прикордонній зоні. Повітряні кулі, що перевозять незаконні сигарети, не часто зустрічаються в північно-східній Литві, але такі випадки трапляються", – сказав радник Державної прикордонної служби (VSAT) Гєдрюс Мішутіс.

За його словами, цього разу кожна партія була перевезена двома повітряними кулями, і кожна партія містила 3 тисячі пачок сигарет.

"Зазвичай одна повітряна куля перевозить одну партію, і така партія зазвичай містить 1,5 тисячі пачок сигарет", – сказав він.

Як повідомляли, увечері 27 січня до Литви з Білорусі знову залетіли метеокулі з контрабандою; Литва організувала їхнє перехоплення. Це призвело до кількох поспіль пауз у роботі аеропорту Вільнюса, що вплинуло на плани 1700 пасажирів.

Після цього Литва вручила тимчасовому повіреному Білорусі ноту протесту.