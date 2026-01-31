В Литве обнаружили партию контрабанды, отправленную из Беларуси на метеозонд

В Литве в субботу, 31 января, обнаружили новую контрабандную партию сигарет, которая прибыла на территорию страны из Беларуси.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Утром в районе города Игналина были обнаружены партии сигарет, которые транспортировались на воздушных шарах из Беларуси. На этот раз контрабандисты попытались увеличить грузоподъемность, прикрепив больше шаров.

"Они были обнаружены в пограничной зоне. Воздушные шары, перевозящие незаконные сигареты, не часто встречаются в северо-восточной Литве, но такие случаи бывают", – сказал советник Государственной пограничной службы (VSAT) Гедрюс Мишутис.

По его словам, на этот раз каждая партия была перевезена двумя воздушными шарами, и каждая партия содержала 3 тысячи пачек сигарет.

"Обычно один воздушный шар перевозит одну партию, и такая партия обычно содержит 1,5 тысячи пачек сигарет", – сказал он.

Как сообщалось, вечером 27 января в Литву из Беларуси снова залетели метеошары с контрабандой; Литва организовала их перехват. Это привело к нескольким подряд паузам в работе аэропорта Вильнюса, что повлияло на планы 1700 пассажиров.

После этого Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста.