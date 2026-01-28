У Литві тричі закривався аеропорт Вільнюса через контрабандні метеозонди з Білорусі

Ввечері 27 січня у Литві пройшов рейд проти контрабандних повітряних куль з Білорусі, голова Національного центру кризового управління (NKVC) Вілмантас Віткаускас назвав його "найінтенсивнішим" за 2026 рік.

Про це він сказав у інтерв’ю LRT у середу, 28 січня, пише "Європейська правда".

За словами голови NKVC, до ранку 28 січня було виявлено вісім контрабандних повітряних куль, затримано чотирьох осіб, а також виявлено залишки кількох повітряних куль.

Внаслідок інцидентів із повітряними кулями міжнародний аеропорт Вільнюса тричі закривали ввечері того дня. За словами голови NKVC, це торкнулося понад 1700 пасажирів.

"Важливо зазначити, що ця ніч була, ймовірно, найінтенсивнішою за весь рік, загалом на наших радарах було зафіксовано 42 випадки", – зазначив він.

Віткаускас розповів, що за 2026 рік литовські радари вже шість разів фіксували контрабандні повітряні кулі.

"Звичайно, цифри не були такими високими, як минулої ночі; було, мабуть, десяток або кілька десятків випадків, що є дійсно невеликою кількістю і не мало впливу на безпеку нашого повітряного простору. Але минула ніч була винятковою, і аеропорт було закрито", – додав він.

Нагадаємо, 9 грудня 2025 року уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.

Також писали, що Литва погодилася б направити до Білорусі посла з особливих доручень для проведення переговорів щодо проблеми з метеокулями.