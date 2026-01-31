Крига паралізувала судноплавство біля Магдебурга

Товстий шар криги призвів до зупинки судноплавства на Середньонімецькому каналі поблизу Магдебурга.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Обмеження діють із вечора п’ятниці, 30 січня, і наразі невідомо, коли рух суден буде відновлено.

За інформацією Управління водних шляхів і судноплавства землі Саксонія-Ангальт, рух на Середньонімецькому каналі, а також на каналі Ельба–Гавель у напрямку Берліна було припинено з 18:00 30 січня через небезпечні льодові умови.

Причиною закриття стали крижини товщиною до 15 сантиметрів, які у вузьких місцях накопичилися до пів метра. Це створює загрозу для безпеки суден і інфраструктури.

Судна, що перебували на цих ділянках, відбуксовують до портів та аварійних гаваней, аби запобігти пошкодженням корпусів.

Нещодавно писали, що у Литві через несприятливі погодні умови затримувалися авіарейси у Вільнюсі та Каунасі.

У Німеччині сильний снігопад спричинив численні аварії на дорогах, пасажирам залізничного транспорту слід очікувати скасування рейсів.

Також писали, що міністру закордонних справ Німеччини Йоганну Вадефулю довелося змінювати свій маршрут до Латвії та Швеції через крижаний дощ.