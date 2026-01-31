Лед парализовал судоходство у Магдебурга

Толстый слой льда привел к остановке судоходства на Среднегерманском канале вблизи Магдебурга.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Ограничения действуют с вечера пятницы, 30 января, и пока неизвестно, когда движение судов будет возобновлено.

По информации Управления водных путей и судоходства земли Саксония-Ангальт, движение на Среднегерманском канале, а также на канале Эльба-Гавель в направлении Берлина было прекращено с 18:00 30 января из-за опасных ледовых условий.

Причиной закрытия стали льдины толщиной до 15 сантиметров, которые в узких местах накопились до полуметра. Это создает угрозу для безопасности судов и инфраструктуры.

Суда, находившиеся на этих участках, отбуксировывают в порты и аварийные гавани, чтобы предотвратить повреждения корпусов.

Недавно писали, что в Литве из-за неблагоприятных погодных условий задерживались авиарейсы в Вильнюсе и Каунасе.

В Германии сильный снегопад вызвал многочисленные аварии на дорогах, пассажирам железнодорожного транспорта следует ожидать отмены рейсов.

Также писали, что министру иностранных дел Германии Йоганну Вадефулю пришлось изменить свой маршрут в Латвию и Швецию из-за ледяного дождя.