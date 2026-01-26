Погодні умови у Німеччині вплинули на поїздку глави МЗС до Латвії та Швеції

Міністру закордонних справ Німеччини Йоганну Вадефулю довелося змінювати свій маршрут до Латвії та Швеції через крижаний дощ.

Про це пише Bild, передає "Європейська правда".

Погодні умови змусили Вадефуля в останній момент змінити свій маршрут вранці 26 січня. У нього заплановані зустрічі в Латвії та Швеції, але він не зміг вилетіти з Берліна, як планувалося, для одноденної поїздки.

"Через екстремальні погодні умови місце виїзду було перенесено з Берліна до Лейпцига, щоб здійснити поїздку", – пояснили у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Замість того, щоб сісти на літак, Вадефуль спочатку сів на поїзд ICE. Водночас його подорож з Берліна до Лейпцига також не пройшла вдало, адже поїзд затримався на цілу годину.

В Лейпцигу на Вадефуля чекав літак Airbus, що належить Збройним силам Німеччини, щоб доправити його до Риги та Стокгольма. Залишалося незрозумілим, чи доведеться переносити зустрічі через затримки.

У столиці Латвії у німецького міністра запланована зустріч з президентом Едгарсом Рінкевичсом, після чого Вадефуль виступить з промовою як почесний гість на конференції послів і зустрінеться з міністеркою закордонних справ Байбою Браже.

У другій половині дня він має продовжити подорож до Швеції. У Стокгольмі запланована зустріч зі шведською колегою Вадефула Марією Мальмер Стенергард.

Як писали вранці 26 січня, у Німеччині сильний снігопад спричинив численні аварії на дорогах. Погодні умови також спричинили значні затримки в аеропорту Штутгарта. Були скасовані заплановані посадки двох літаків з Франкфурта і Дубая, а кілька інших посадок були значно затримані.

В Угорщині внаслідок негоди нещодавно призупиняв роботу міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста у Будапешті. Аеропорт словацької столиці Братислави також закривали через несприятливі погодні умови.

Повідомляли також, що у зв'язку з погодними умовами персонал був змушений закрити міжнародний аеропорт Відня і обмежити кількість рейсів в аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі.