Консерватори Мерца зрівнялися з ультраправою "Альтернативою для Німеччини"

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, підтримка консервативного блоку німецького канцлера Фрідріха Мерца зрівнялася з підтримкою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Такими є результати опитування INSA для таблоїду Bild, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Якби федеральні вибори відбулися цієї неділі, 26% респондентів заявили, що проголосували б за Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца або його баварську сестринську партію, Християнсько-соціальний союз (ХСС).

Блок ХДС/ХСС набрав один процентний пункт, тоді як підтримка АдН залишилася незмінною на рівні 26%. Останній раз ці дві партії мали однакову підтримку в опитуванні INSA у вересні 2025 року.

Молодший партнер Мерца по коаліції, Соціал-демократична партія, також набрала один процентний пункт, досягнувши 16%, що є найвищим рівнем з червня 2025 року.

Підтримка інших партій залишилася незмінною. Партія зелених набрала 11%, а Ліві – 10%.

Опитування INSA було проведено з 26 по 30 січня серед 1204 виборців у Німеччині.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягла рекордних результатів в опитуваннях – партія отримала найбільший на сьогодні відрив від керівного блоку ХДС/ХСС, згідно з опитуванням GMS.

Нагадаємо, лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.