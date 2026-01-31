Консерваторы Мерца сравнялись с ультраправой "Альтернативой для Германии"

Согласно последнему опросу общественного мнения, поддержка консервативного блока немецкого канцлера Фридриха Мерца сравнялась с поддержкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Таковы результаты опроса INSA для таблоида Bild, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Если бы федеральные выборы состоялись в это воскресенье, 26% респондентов заявили, что проголосовали бы за Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца или его баварскую сестринскую партию, Христианско-социальный союз (ХСС).

Блок ХДС/ХСС набрал один процентный пункт, тогда как поддержка АдГ осталась неизменной на уровне 26%. Последний раз эти две партии имели одинаковую поддержку в опросе INSA в сентябре 2025 года.

Младший партнер Мерца по коалиции, Социал-демократическая партия, также набрала один процентный пункт, достигнув 16%, что является самым высоким уровнем с июня 2025 года.

Поддержка других партий осталась неизменной. Партия зеленых набрала 11%, а Левые – 10%.

Опрос INSA был проведен с 26 по 30 января среди 1204 избирателей в Германии.

Как ранее сообщала "Европейская правда", ультраправая "Альтернатива для Германии" достигла рекордных результатов в опросах – партия получила самый большой на сегодня отрыв от руководящего блока ХДС/ХСС, согласно опросу GMS.

Напомним, лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.