Віткофф повідомив про зустріч з посланцем Путіна, яка "вселила в нього надію"

Спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив про "конструктивні і продуктивні зустрічі" зі спецпосланцем правителя РФ Кирилом Дмитрієвим.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

"Сьогодні у Флориді спеціальний посланець Росії Кирил Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на досягнення мирного врегулювання конфлікту в Україні", – написав він.

За його словами, крім нього самого, до складу американської делегації входили міністр фінансів Скотт Бессент, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

"Ця зустріч вселяє в нас надію, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні і вдячна президенту США за його важливу роль у пошуку міцного і тривалого миру", – написав Віткофф.

Раніше держсекретар Марко Рубіо повідомив, що вони особисто не поїдуть на найближчий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною, але участь США "ймовірна".

Дональд Трамп 30 січня вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що отримали від Трампа прохання про паузу в ударах по Україні і витримають її до 1 лютого. Трамп у своїй заяві казав, що просив про тиждень, але не згадав, з якої дати мав починатися відлік.

За словами президента України Володимира Зеленського, фактично "тиждень без ударів" по енергетиці почався у ніч на п’ятницю 30 січня.