Уиткофф сообщил о встрече с посланцем Путина, которая "вселила в него надежду"

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о "конструктивных и продуктивных встречах" со спецпосланником правителя РФ Кириллом Дмитриевым.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

"Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта в Украине", – написал он.

По его словам, кроме него самого, в состав американской делегации входили министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

"Эта встреча вселяет в нас надежду, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарна президенту США за его важную роль в поиске прочного и длительного мира", – написал Уиткофф.

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что они лично не поедут на ближайший раунд переговоров по потенциальному мирному соглашению между РФ и Украиной, но участие США "вероятно".

Дональд Трамп 30 января в очередной раз заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения российско-украинской войны.

Напомним, в Кремле подтвердили, что получили от Трампа просьбу о паузе в ударах по Украине и выдержат ее до 1 февраля. Трамп в своем заявлении говорил, что просил о неделе, но не упомянул, с какой даты должен был начинаться отсчет.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, фактически "неделя без ударов" по энергетике началась в ночь на пятницу 30 января.