Віткофф і Кушнер не поїдуть на найближчі переговори з РФ та Україною, але участь США "ймовірна"

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть на найближчий раунд переговорів з РФ та Україною, але участь США "ймовірна".

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у комітеті Сенату із закордонних справ.

Рубіо спершу згадав про очікуваний у неділю новий раунд переговорів російської та української команд як "двосторонню зустріч", але потім уточнив, що представники від американської сторони ймовірно будуть – проте не ключові перемовники, Віткофф і Кушнер.

"Там може бути присутність США, але це будуть не Стів (Віткофф) і Джаред (Кушнер)", – сказав Марко Рубіо.

На слуханнях він назвав питання майбутнього статусу Донбасу одним із найскладніших етапів мирних переговорів, до вирішення якого сторони ще не наблизилися.

Як відомо, 26 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.