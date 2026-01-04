У Греції відновили повітряний рух після перебоїв

У неділю, 4 січня, пообіді у Греції відновили польоти після того, як збій радіочастот паралізував зв'язок повітряного руху і практично зупинивши роботу аеропортів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У полудень 4 січня послуги, які раніше цього ж дня потрапили під обмеження, були відновлені після того, як пілоти переключилися на резервні частоти, щоб підтримувати зв'язок з диспетчерами на землі.

Грецька влада ще не впевнена у причині збою, який порушив роботу десятків рейсів.

"З якоїсь причини раптово зникли всі частоти. Ми не могли зв'язатися з літаками в небі", – сказав Панайотіс Псарос, голова Асоціації грецьких диспетчерів повітряного руху.

Пізніше асоціація повідомила, що збій торкнувся всіх частот, що використовуються на землі, а також деяких частот, що використовуються Athens Approach, підрозділом управління повітряним рухом, відповідальним за управління літаками, що прибувають і вилітають з афінського аеропорту Елефтеріос Венізелос.

До її обов'язків належить радіолокаційний моніторинг для забезпечення безпечної відстані між літаками в небі, а також видача інструкцій щодо швидкості та висоти польоту.

Асоціація диспетчерів повітряного руху заявила, що диспетчери використовували всі засоби, які були в їхньому розпорядженні, для убезпечення польотів, назвавши масштаб недільного інциденту "безпрецедентним і неприйнятним" для системи управління повітряним рухом.

Псаррос сказав, що проблема, схоже, полягала в збою центральних радіочастотних систем в Афінах і Македонії, найбільших системах управління повітряним рухом в країні. Вони контролюють Афінський район польотів, величезну територію повітряного простору, що знаходиться під контролем грецьких властей.

"Нам не повідомили про причину цієї проблеми. Безумовно, наше обладнання є практично застарілим. Ми вже неодноразово піднімали це питання в минулому", – сказав він.

Нагадаємо, 2 січня в нідерландському аеропорту Схіпхол, одному з найбільших авіахабів Європи, скасували сотні рейсів через негоду.

Того ж дня снігопад призвів до багатогодинних затримок деяких рейсів зі столиці Литви.