У Литві – затримки авіарейсів через сильний снігопад

У Литві затримуються деякі авіарейси через сильний снігопад, який пройшов у ніч проти 2 січня.

Про це заявила керівниця маркетингової групи Lithuanian Airports (LTOU) Агне Шалтеніте, цитує LRT, пише "Європейська правда".

За словами Шалтеніте, через сильний снігопад, що пройшов вночі, деякі рейси можуть бути затримані або перенаправлені в альтернативні аеропорти.

Зокрема рейс з німецького Франкфурта до аеропорту Вільнюса (VNO) наразі затримується на понад 12 годин – літак Lufthansa мав приземлитися о 23:55 1 січня, але час приземлення довелося переглянути, і зараз очікується, що він прибуде о 12:20 2 січня.

Крім того, рейс цього ж літака з Вільнюса до Франкфурта, запланований на 2 січня, також буде затриманий – замість запланованого часу вильоту о 06:10, тепер він запланований на 13:20.

Розклад прильотів і вильотів VNO показує більше затримок, які варіюються від декількох хвилин до півгодини.

"Команда аеропорту працює в посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку польотів і максимально безперебійну роботу. Поки несприятливі погодні умови триватимуть, це може впливати на розклад польотів", – зазначила керівниця маркетингової групи Lithuanian Airports.

Нещодавно у Польщі пасажири, які вилітали з варшавського аеропорту імені Фредеріка Шопена, зіштовхнулися із затримками рейсів через необхідність провести обробку літаків проти обледеніння.

Також стало відомо, що у Польщі несправність обладнання управління рухом на станції Прушков у поєднанні зі складними погодними умовами після сильного снігопаду призвели до затримок і скасувань поїздів у ніч на 31 грудня.