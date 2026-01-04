В Греции возобновили воздушное движение после перебоев

В воскресенье, 4 января, после обеда в Греции возобновили полеты после того, как сбой радиочастот парализовал связь воздушного движения и практически остановил работу аэропортов.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В полдень 4 января услуги, которые ранее в этот же день попали под ограничения, были возобновлены после того, как пилоты переключились на резервные частоты, чтобы поддерживать связь с диспетчерами на земле.

Греческие власти еще не уверены в причине сбоя, который нарушил работу десятков рейсов.

"По какой-то причине внезапно исчезли все частоты. Мы не могли связаться с самолетами в небе", – сказал Панайотис Псарос, председатель Ассоциации греческих диспетчеров воздушного движения.

Позже ассоциация сообщила, что сбой коснулся всех частот, используемых на земле, а также некоторых частот, используемых Athens Approach, подразделением управления воздушным движением, ответственным за управление самолетами, прибывающими и вылетающими из афинского аэропорта Элефтериос Венизелос.

В ее обязанности входит радиолокационный мониторинг для обеспечения безопасного расстояния между самолетами в небе, а также выдача инструкций по скорости и высоте полета.

Ассоциация диспетчеров воздушного движения заявила, что диспетчеры использовали все средства, которые были в их распоряжении, для обеспечения безопасности полетов, назвав масштаб воскресного инцидента "беспрецедентным и неприемлемым" для системы управления воздушным движением.

Псаррос сказал, что проблема, по-видимому, заключалась в сбое центральных радиочастотных систем в Афинах и Македонии, крупнейших системах управления воздушным движением в стране. Они контролируют Афинский район полетов, огромную территорию воздушного пространства, находящуюся под контролем греческих властей.

"Нам не сообщили о причине этой проблемы. Безусловно, наше оборудование практически устарело. Мы уже неоднократно поднимали этот вопрос в прошлом", – сказал он.

