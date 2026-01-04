У Греції зупиняли відправлення авіарейсів через проблеми з диспетчерськими частотами

Через проблеми з частотами, на яких здійснюється управління повітряним рухом, у Греції спостерігались перебої з авіарейсами.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Інформація про проблеми з’явилась наприкінці ранку. За попередньою інформацією, перестали працювати радіочастоти, на яких працює диспетчерський центр авіаруху під Афінами. Він має ключове значення, оскільки саме через нього здійснюється комунікація з пілотами усіх літаків, що залітають у повітряний простір Греції.

У зв’язку з ситуацією призупинили відправлення рейсів з грецьких аеропортів та зайнялися безпечною посадкою літаків, які вже перебували у повітрі. Пасажирів принаймні частини рейсів, які вже готувались до вильоту, висадили з літаків та попросили чекати на подальшу інформацію.

О 13 годині повідомили про часткове вирішення проблеми та початок відправки затриманих авіарейсів.

Причину проблеми поки не встановили, розслідування триває.

2 січня в нідерландському аеропорту Схіпхол, одному з найбільших авіахабів Європи, скасували сотні рейсів через негоду.

Того ж дня снігопад призвів до багатогодинних затримок деяких рейсів зі столиці Литви.