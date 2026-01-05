У Чехії 30 тисяч людей підписали лист із вибаченнями за антиукраїнські заяви спікера парламенту

У Чехії вчитель і староста села Семневіце Антонін Коларж ініціював відкритий лист із вибаченням за антиукраїнські заяви спікера чеської Палати депутатів Томіо Окамури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє чеське видання iDNES.

Лист адресовано послу України в Чеській Республіці Василю Зваричу. У тексті зазначається, що висловлювання Окамури, які критикують Україну та її керівництво, суперечать фактам та принципам солідарності.

"Я відчуваю потребу перепросити перед вами за слова, сказані Томіо Окамурою, які прямо суперечать фактам, історичному досвіду та основним принципам людяності, солідарності та відповідальності", – пише Коларж у листі.

За його словами, Окамура представляє лише меншість суспільства, а його голос не відповідає фактичним настроям більшості населення Чеської Республіки. Натомість у Чехії є багато людей, які відчувають солідарність і вдячність до України та її громадян.

"Сьогодні Україна не лише захищає свою територію. Вона захищає сам принцип, що кордони не можуть бути змінені силою, а насильство не може скасовувати закон. Якби Україна впала, це була б не лише її поразка – це була б поразка демократичних цінностей, на яких ґрунтується наша власна свобода", – зазначає Коларж у листі.

Лист до українського посла в Чехії підписали 30 тисяч осіб.

У ньому староста села Семневіце згадує про новорічну промову спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури. У ній він виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Посол України в Празі Василь Зварич розкритикував заяви Окамури проти України та її керівництва.

Але міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає доречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чеської Республіки.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.

Тим часом чеські опозиційні партії хочуть провести голосування в Палаті депутатів щодо відставки її голови Томіо Окамури.