Глава МЗС Чехії не вважає доречними заяви посла України щодо спікера Окамури

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка не вважає доречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чеської Республіки.

Про це він заявив у п'ятницю в коментарі для ČTK, передає "Європейська правда".

У четвер посол України в Празі Василь Зварич розкритикував заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури проти України та її керівництва.

"Я не вважаю за доцільне, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чеської Республіки. Якщо у будь-якої дипломатичної місії є застереження або питання, для цього існують стандартні дипломатичні канали. Однак чеська політика є справою чеських громадян та їх демократично обраних представників", – сказав Мацінка.

Голова фракції SPD (партія Окамури) Радім Фіала заявив у мережі X, що дипломатична практика повинна ґрунтуватися на стриманості і що дипломат не повинен публічно оцінювати внутрішню політику країни, в якій він працює. "Заяви чеського конституційного посадовця, незалежно від того, чи хтось з ними згоден, чи ні, належать до сфери внутрішньої демократичної політичної дискусії", – написав Фіала.

Коли дипломат вступає в цю дискусію, він переходить від ролі спостерігача до ролі учасника, заявив він. "Особливо чутливим є випадок, коли дипломат публічно звинувачує представника країни перебування в поширенні іноземної (російської) пропаганди. Таке звинувачення не є нейтральним, це політичне судження", – сказав він.

У своїй новорічній промові Окамура, голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія", виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Чеські опозиційні партії хочуть провести голосування в Палаті депутатів (нижня палата парламенту) щодо відставки її голови Томіо Окамури .