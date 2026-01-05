В Чехии 30 тысяч человек подписали письмо с извинениями за антиукраинские заявления спикера парламента

В Чехии учитель и староста села Семневице Антонин Коларж инициировал открытое письмо с извинениями за антиукраинские заявления спикера чешской Палаты депутатов Томио Окамуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает чешское издание iDNES.

Письмо адресовано послу Украины в Чешской Республике Василию Зваричу. В тексте отмечается, что высказывания Окамуры, критикующие Украину и ее руководство, противоречат фактам и принципам солидарности.

"Я чувствую необходимость извиниться перед вами за слова, сказанные Томио Окамурой, которые прямо противоречат фактам, историческому опыту и основным принципам человечности, солидарности и ответственности", – пишет Коларж в письме.

По его словам, Окамура представляет лишь меньшинство общества, а его голос не соответствует фактическим настроениям большинства населения Чешской Республики. Зато в Чехии есть много людей, которые испытывают солидарность и благодарность к Украине и ее гражданам.

"Сегодня Украина не только защищает свою территорию. Она защищает сам принцип, что границы не могут быть изменены силой, а насилие не может отменять закон. Если бы Украина пала, это было бы не только ее поражение – это было бы поражение демократических ценностей, на которых основана наша собственная свобода", – отмечает Коларж в письме.

Письмо украинскому послу в Чехии подписали 30 тысяч человек.

В нем староста села Семневице упоминает о новогодней речи спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры. В ней он выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

Посол Украины в Праге Василий Зварич раскритиковал заявления Окамуры против Украины и ее руководства.

Но министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.

Между тем чешские оппозиционные партии хотят провести голосование в Палате депутатов по отставке ее председателя Томио Окамуры.