Посол України відреагував на антиукраїнські заяви спікера парламенту Чехії

Посол України у Празі Василь Зварич відзначив, що останні заяви спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури на адресу України, українців та українського керівництва відображають російську пропаганду і є неприйнятними.

Про це дипломат написав 1 січня на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зварича, Київ розцінює "образливі та сповнені ненависті" заяви Окамури на адресу України та українців як його особисту позицію, "сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди".

"Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними. Вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти", – наголосив Зварич.

У своїй новорічній промові Окамура, голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія", виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Нагадаємо, у листопаді Окамура, щойно заступивши на посаду голови Палати депутатів Чехії, наказав зняти український прапор з будівлі законодавчого органу.

Крок Окамури викликав негайну політичну реакцію: опозиційні партії назвали цей крок "ганебним жестом" і вивісили українські прапори у своїх офісах у Палаті депутатів.