Сибіга став на захист посла України у конфлікті з чеським спікером

Глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеського колеги Петра Мацінки на адресу українського посла Василя Зварича, який у свою чергу критикував чеського спікера Томіо Окамуру за антиукраїнські заяви.

Про це Сибіга написав в Х, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що посол України "абсолютно правильно вчинив", відреагувавши на обурливі образи спікера Окамури на адресу України та її керівництва, і "зробив він це дипломатично".

За словами міністра, усім українським послам доручено захищати гідність України.

"Тому я відкидаю такі повчання і натомість закликаю нового чеського колегу до конструктивного діалогу задля зміцнення взаємовигідного українсько-чеського стратегічного партнерства", – написав Сибіга.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає доречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чеської Республіки.

У четвер посол України в Празі Василь Зварич розкритикував заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури проти України та її керівництва.

У своїй новорічній промові Окамура, голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія", виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Чеські опозиційні партії хочуть провести голосування в Палаті депутатів (нижня палата парламенту) щодо відставки її голови Томіо Окамури .